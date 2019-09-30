Тетрис-человечки: в Коми пожарные подключились к модному флешмобу

СЕГОДНЯ 09:41 2019-09-30T09:41:42+03:00

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В Коми пожарные сфотографировались на фоне собственного инвентаря. Это не просто забава, как может показаться на первый взгляд, а поддержка всемирно известного «Тетрис челленджа», пишет МЧС по Коми в соцсетях.

Все началось с того, что 1 сентября полиция Цюриха опубликовала фотографию с массой оборудования, которую расположила рядом с патрульной машиной. Они даже не подозревали, что тем самым запустят вирусную бомбу, которая начнет распространяться по всему континенту.

С тех пор сотрудники всевозможных экстренных служб раскладывают на земле весь свой инвентарь и делают фотографию с высоты птичьего полета. Как мы видим, огнеборцы Коми тоже не смогли остаться в стороне.

Кстати, название у акции произошло от того, что разложенный инвентарь с высоты напоминает популярную игру Тетрис.

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ИСТОЧНИК KP.RU