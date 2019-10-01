В Сыктывкаре жертвами ДТП стали пожилая женщина и 6-летний ребенок

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-01T09:56:01+03:00

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В Сыктывкаре 38-летний водитель на «Фольксваген Транспортер» сбил пожилую женщину и 6-летнюю девочку. Пешеходы получили серьезные травмы, их госпитализировали, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.

30 сентября около 19:20 водитель за рулем «Фольксваген» ехал по улице Дырносской в направлении улицы Ручейной. Напротив дома №13 он сбил пешеходов, которые переходили улицу слева направо по ходу движения авто.

В результате ДТП у пожилой женщины 1955 года рождения диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, переломы костей лица. У девочки 2013 года рождения выбило два передних зуба и было ушиблено лицо. Пострадавших госпитализировали с места ДТП. О том, что они серьезно пострадали может свидетельствовать и фото, которое сделали сотрудники ГИБДД на месте аварии, - на асфальте краснеет огромное пятно крови.

Кстати водитель к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в течении года привлекался четыре раза. Машину он водит с 2000 года.

Фото ГИБДД по Сыктывкару

Фото ГИБДД по Сыктывкару

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ИСТОЧНИК KP.RU