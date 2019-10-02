СЕГОДНЯ 08:33 2019-10-02T08:34:13+03:00

Василий Вокуев вышел из больницы и не вернулся

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В Ижме пропал 59-летний мужчина. Василий Вокуев вышел из стационара районной больницы и не вернулся. Об этом сообщает республиканский поисковый отряд "Лиза Алерт".

Приметы: рост - 170 сантиметров, карие глаза, среднего телосложения, русые волосы. Был одет в клетчатую черно-бордовую рубашку, черные трикотажные штаны с белыми вставками по бокам, черные носки, черные матерчатые тапочки.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Василия Вокуева, сообщите информацию по телефону 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

Ориентировка на пропавшего Василия Вокуева

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ИСТОЧНИК KP.RU