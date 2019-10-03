Тепло и мокро. Прогноз погоды в Коми на октябрь
Сентябрь запомнился пронизывающим холодом, поэтому сыктывкарцы возлагают большие надежды на теплый октябрь. Суждено ли их чаяниям сбыться, рассказывают синоптики.
Октябрь будет теплее, но зато намного дождливее «среднестатистических» показателей.
- Средняя месячная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 2С (норма на крайнем северо-востоке -5С, в северных и центральных районах -1...-3С, в южных 0...+1С). Месячное количество осадков предполагается больше средних многолетних значений и будет находиться в пределах 130-170% от нормы (норма 52-67 мм, в крайних восточных районах 77-92 мм), - говорят синоптики Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU