Тепло и мокро. Прогноз погоды в Коми на октябрь

СЕГОДНЯ 08:02 2019-10-03T08:02:35+03:00

Октябрь будет теплее, но зато намного дождливее «среднестатистических» показателей

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Сентябрь запомнился пронизывающим холодом, поэтому сыктывкарцы возлагают большие надежды на теплый октябрь. Суждено ли их чаяниям сбыться, рассказывают синоптики.

Октябрь будет теплее, но зато намного дождливее «среднестатистических» показателей.

- Средняя месячная температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 2С (норма на крайнем северо-востоке -5С, в северных и центральных районах -1...-3С, в южных 0...+1С). Месячное количество осадков предполагается больше средних многолетних значений и будет находиться в пределах 130-170% от нормы (норма 52-67 мм, в крайних восточных районах 77-92 мм), - говорят синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU