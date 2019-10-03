Жительница Сыктывкара погибла в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 09:56 2019-10-03T09:56:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге погибла 23-летняя жительница Сыктывкара. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. Об этом пишет информационный портал «Девяткино.online».

Уроженка Коми приехала в Санкт-Петербург, чтобы встретиться со знакомым. Утром 2 октября её тело нашли на тротуаре у дома №11 корпуса № 1 по Петровскому бульвару. Приехавшие на место происшествия врачи помочь девушке уже ничем не смогли, только констатировали смерть. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Предполагаемая причина смерти — падение с большой высоты.

Также сотрудники правоохранительных органов ищут знакомых погибшей сыктывкарки. Возможно, она была мастером по маникюру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-студентка Ухтинского индустриального техникума украла и убила 5-месячного грудничка

В Республике Коми она жила около года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU