В Усть-Вымском районе ищут очевидцев смертельной аварии

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-03T16:54:01+03:00

В первый раз автомобиль MAH столкнулся с большегрузом, стоящим на обочине. Источник фото: https://vk.com/gppoiskrk

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В Усть-Вымском районе ищут очевидцев аварии, в результате которой погиб человек и ещё пять пострадали. Сотрудники правоохранительных органов хотят выяснить подробности смертельного ДТП.

Дорожная авария произошла 30 сентября в 18 часов. На дороге Айкино-Кослан водитель машины MAH наехал на стоящий на обочине автомобиль МАЗ. После столкновения с большегрузом MAH выехал на встречную полосу, где столкнулся во второй раз с УАЗом. В результате аварии пострадали пять человек. Один человек погиб.

Сейчас сотрудники ОМВД России по Усть-Вымскому району ищут очевидцев аварии. Они хотят выяснить, где конкретно и как долго стоял МАЗ, и использовал ли водитель большегруза световую аварийную сигнализацию и знак аварийной остановки. Свидетелей ДТП просят позвонить по телефону 8(82134)23-135 (начальник следственного отдела Николай Иваньев) или в дежурную часть по номерам 8(82134)23-100, 8(82134)23-101, 8(82134)23-102.

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ИСТОЧНИК KP.RU