В Коми появится станция предупреждения о ракетном нападении
В Республике Коми в воркутинском поселке Воргашоре появится станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Такие станции появятся также в Мурманской области. Информацию об этом опубликовали на сайте Министерства обороны РФ.
Строительство станции уже идет: его начали в 2015 году, а завершить хотят в 2022 году.
Подобные радиолокационные СПРН нового поколения «Воронеж», созданные по технологии высокой заводской готовности, сейчас работают в нескольких регионах страны: в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях.
Вообще в ближайшие годы в России хотят развернуть больше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов/
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ИСТОЧНИК KP.RU