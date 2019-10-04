2019-10-04T11:36:23+03:00
Общество

В Коми появится станция предупреждения о ракетном нападении

Такие станции уже работают в нескольких регионах страны
Дарья ЮДИНА
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СПРН "Воронеж" уже функционирует в нескольких регионах страныСПРН "Воронеж" уже функционирует в нескольких регионах страны
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В Республике Коми в воркутинском поселке Воргашоре появится станции предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Такие станции появятся также в Мурманской области. Информацию об этом опубликовали на сайте Министерства обороны РФ.

Строительство станции уже идет: его начали в 2015 году, а завершить хотят в 2022 году.

Подобные радиолокационные СПРН нового поколения «Воронеж», созданные по технологии высокой заводской готовности, сейчас работают в нескольких регионах страны: в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях.

Вообще в ближайшие годы в России хотят развернуть больше десяти новых лазерно-оптических и радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы обнаружения и распознавания космических объектов/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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