Прибывшие в села Коми фельдшеры скорой помощи могут получить по 350 тыс руб

СЕГОДНЯ 13:26 2019-10-07T13:26:36+03:00

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На портале общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства Коми о выплате подъемных фельдшерам скорой помощи.

В Коми с 2012 года врачам, которые изъявили желание переехать в село, единовременно выплачивают миллион рублей, а медсестрам — 350 тысяч рублей. Сейчас меры поддержки докатились и до работников скорой помощи, которых в сельских местностях не хватает.

Кроме всего, в проекте предлагают снять возрастное ограничение, что позволит увеличить число медиков в сельской местности. Отметим, что сейчас подъемные выплачиваются работникам в возрасте до 35 лет.

По данным Минздрава, укомплектованность среднего медицинского персонала на селе составляет 71,5%. Наиболее низкая — по фельдшерам скорой медицинской помощи, она составляет 68,8%. Сейчас отделения скорой помощи центральных районных больниц сельских населенных пунктов нуждаются в 43 специалистах. Всего на выплату подъемных среднему медицинскому персоналу в этом году в республиканском бюджете заложено 1,75 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU