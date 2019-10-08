В Сыктывкаре для переработки будут принимать упаковку из-под зубной пасты

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-08T15:17:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сыктывкарцы смогут сдавать для переработки новые виды отходов: пластик с маркировкой 6 и 7, пакетики из-под корма для животных с маркировкой 7, а также смешанные с маркировкой 90 и 91. Кроме того, отправить на переработку можно будет упаковку из-под зубной пасты (разрезанную и вымытую) и упаковку с маркировкой с/рр пачки из-под чипсов, шоколада, батончиков.

С экологической инициативой выступили жительницы Сыктывкара. Принесенные отходы они отправят на переработку на предприятие в Котласе, где из них сделают полимерпесчаную плитку.

Сдать отходы можно будет в фитнес-центре «Энергия» по пятницам с 16 до 18 часов. Все сдаваемая тара должна быть чистой и передаваться в подписанных пакетах. На пакетах обязательно нужно указать маркировку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Надо стараться жить безотходно». Жители Коми рассказали, с чего начать сортировку отходов и кому от этого польза

Многие затрудняются, с чего начинать раздельный сбор, полагая, что это сложно и ни на что не влияет. Наши герои опровергают предубеждение (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU