2019-10-09T09:37:09+03:00
Общество

В Коми в следующем году на ремонт школ выделят 200 миллионов рублей

Ещё 100 миллионов рублей пойдут на замену пожарных сигнализаций
Дарья ЮДИНА
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В Коми будут выделять больше денег на ремонт школВ Коми будут выделять больше денег на ремонт школФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Коми будут выделять больше денег для обновления школ. Теперь каждый год на их ремонт будут направлять по 200 миллионов рублей. Ещё на 100 миллионов рублей увеличатся расходы на замену устаревших систем пожарной безопасности. Об этом пишет пресс-служба главы региона.

Сергей Гапликов отчитался о мерах по обеспечению безопасности в школах полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану.

— Мы продолжаем работу по оснащению образовательных организаций системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией и другими системами безопасности. На эти цели в консолидированном бюджете республики на 2019 год выделено 258,9 млн рублей. Работы будут завершены до конца этого года, рассказал глава республики.

При формировании проекта республиканского бюджета на 2020-2022 годы было запланировано ежегодное финансирование в объёме 100 миллионов рублей на замену систем пожарной сигнализации, которые используются больше десяти лет. Кроме того, в течение двух лет на ремонт школ будут ежегодно направлять по 200 миллионов рублей. На эти деньги хотят заменить электропроводку и провести ремонт кровель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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