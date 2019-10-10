В Коми может появится студенческая интернет-дружина
На базе Ухтинского университета прошел «Форум неравнодушных», которые собрал студентов Коми и Кирова. На этом мероприятии главный полицейский Коми Виктор Половников предложил студентам организовать интернет-дружину при УГТУ, чтобы следить за безопасностью информационного пространства, сообщает МВД по Коми.
- Согласно закону об участии граждан в охране общественного порядка дружины могут быть разными и заниматься охраной не только на улицах. Мы предлагаем создать дружину, которая бы выявляла сайты или группы в социальных сетях, которые несут негатив – призывают к экстремистской деятельности, либо содержат информацию о наркопреступлениях, мошенничествах. Собрав такую информацию, интернет-дружина передавала бы ее в правоохранительные органы. Мы готовы оказать содействие в создании такой дружины – зарегистрировать, выдать сертификат. Надеюсь, что на следующем форуме она уже будет нам представлена, - отметил Виктор Половников в заключительном слове на «Форуме неравнодушных».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Это вам не Казань: в Коми помогают полиции 420 дружинников, а в Татарстане - 22 тысячи добровольцев
В нашем регионе жизнь участников отрядов ДНД застрахована на 50 тысяч рублей (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU