В Коми может появится студенческая интернет-дружина

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-10T09:41:23+03:00

Такое предложение озвучил министр внутренних дел по Коми Виктор Половников на «Форуме неравнодушных»

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На базе Ухтинского университета прошел «Форум неравнодушных», которые собрал студентов Коми и Кирова. На этом мероприятии главный полицейский Коми Виктор Половников предложил студентам организовать интернет-дружину при УГТУ, чтобы следить за безопасностью информационного пространства, сообщает МВД по Коми.

- Согласно закону об участии граждан в охране общественного порядка дружины могут быть разными и заниматься охраной не только на улицах. Мы предлагаем создать дружину, которая бы выявляла сайты или группы в социальных сетях, которые несут негатив – призывают к экстремистской деятельности, либо содержат информацию о наркопреступлениях, мошенничествах. Собрав такую информацию, интернет-дружина передавала бы ее в правоохранительные органы. Мы готовы оказать содействие в создании такой дружины – зарегистрировать, выдать сертификат. Надеюсь, что на следующем форуме она уже будет нам представлена, - отметил Виктор Половников в заключительном слове на «Форуме неравнодушных».

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ИСТОЧНИК KP.RU