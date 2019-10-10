В Сыктывкаре могут построить 18 многоярусных гаражей

СЕГОДНЯ 16:54 2019-10-10T17:00:59+03:00

А могут и не построить. Грядущие перемены вынесут на общественное обсуждение

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Сыктывкарская мэрия опубликовала на своем сайте изменения в Генплане столицы Коми. Грядущие перемены вынесут на общественное обсуждение. 11 ноября в концертном зале «Сыктывкар» горожане смогут высказать «за» и «против» новшеств. В преддверии слушаний публикуем положения проекта о современных парковках, которые так нужны городу.

В Генплане большое внимание уделяется обоснованию строительства вместительных парковок в Сыктывкаре. Просматривается тенденция - уйти от возведения одноэтажных и непривлекательных гаражей, которые к тому же занимают большие территории, и перейти к обустройству современных боксов хранения авто.

К проблеме размещения авто администрация Сыктывкара подошла основательно. И недаром, ведь уровень автоматизации в столице является одним из самых высоких в Коми - на 1000 жителей приходится 326 автомобилей. Этот показатель не стоит на месте и растет с каждым годом. Генплан предлагает позаботиться о машиноместах в городе с помощью специальной концепции:

- реализовать современные тенденции в организации постоянного хранения авто, прекратить строить эстетически малопривлекательные и требующие больших территорий боксовые массивы.

- предусмотреть сооружение встроенных, пристроенных, подземных и полуподземных гаражей при возведении новых и реконструкции существующих жилых домов. Доля таких мест хранения составит порядка 38 тысяч машиномест.

- организовать открытые охраняемые стоянки постоянного хранения на 19 тысяч мест.

- построить открытую муниципальную автостоянку на 800 машиномест.

- автомобили, принадлежащие населению, проживающему в индивидуальных домах, размещаются на соответствующих участках – порядка 8 тыcяч машиномест.

- предусмотреть строительство многоярусных гаражей (порядка 17,2 тысяч машиномест) в основном для населения районов многоэтажной застройки с обеспечением пешеходной доступности не более 600-700 метров.

Кстати, проект предусматривает резервирование земли для строительства 18 многоярусных гаражей. Но эта инициатива носит условный характер. Конкретное расположение уточнится на последующих стадиях проектирования.

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ИСТОЧНИК KP.RU