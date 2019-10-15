Пустыня и Мутный Материк: коми деревня и село вошли в сотню самых российских населенных пунктов с самыми веселыми названиями

15 Окт. 11:47 2019-10-15T11:50:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сервис путешествий «Туту.ру» запустил седьмой раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. Всего конкурс состоит из десяти раундов, по итогам которых отберут десять полуфиналистов. В седьмую десятку вошли населенные пункты из Коми село Мутный Материк и деревня Пустыня. Признают ли коми село и деревню пунктами с самыми смешными названиями, россияне узнают в конце ноября именно тогда подведут итоги конкурса.

Кроме Мутного Материка и Пустыни в седьмую десятку вошли населенные пункты с названиями Паника (Оренбургская область), Веселая Грива (Тюменская область), Заманилки (Курганская область), Веселый Привал (Омская область), Пчелка (Томская область), Упоровка (Кемеровская область — Кузбасс), Мужи (Ямало-Ненецкий АО), Полноват (Ханты-Мансийский АО). Полуфиналиста седьмой десятки будут выбирать до 20 октября с помощью голосования.

Веселое название, которое наберет максимальное количество голосов в своей группе,попадет в финальный этап. В финал уже вышли Мухоудеровка (Белгородская область), Хохотуй (Забайкальский край), Свиногорье (республика Татарстан), Бухалово (Ярославскаяобласть), Палево (Сахалинская область), Мошонки (Калужская область). Победитель конкурса станет известен в конце осени. Он получит от «Туту.ру» памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фура Киркорова застряла в песке на берегу Печоры

Курьезный случай облетел российские СМИ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU