В Сыктывкаре эвакуировали сотрудников Минздрава по Коми из-за запаха горелой проводки

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-17T12:55:41+03:00

В настоящее время здание обследуют Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

На момент публикации статьи доступ в учреждение еще ограничен

Изменить размер текста: A A

В Сыктывкаре из здания Минздрава эвакуировали несколько десятков человек. Запах горелой проводки стал причиной вызова пожарных подразделений.

Сегодня, 17 октября, вместо уютных рабочих мест работники государственного учреждения вынуждены стоять на улице пока огнеборцы обследуют здание.

- Подразделения выехали на вывоз с поводом «запах проводки». Проводится эвакуация работников учреждения. Горения нет. Здание обследуют, - сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

На место инцидента прибыли не только огнеборцы, но и медики скорой помощи. На момент публикации статьи доступ в здание Минздрав по Коми еще ограничен.

Признаков паники нетФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В Сыктывкаре из-за пожара в школе эвакуировали 475 человек

С детьми побеседовал психолог (подробности).

Недогорельцы: жители дома в сыктывкарском местечке Кочпон-Чит недовольны ремонтом после пожара

В мэрии пояснили, что ремонт общедомового имущества — в зоне ответственности жителей дома (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU