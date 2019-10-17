2019-10-17T12:55:41+03:00
Общество

В Сыктывкаре эвакуировали сотрудников Минздрава по Коми из-за запаха горелой проводки

На момент публикации статьи доступ в учреждение еще ограничен
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В настоящее время здание обследуютВ настоящее время здание обследуютФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В Сыктывкаре из здания Минздрава эвакуировали несколько десятков человек. Запах горелой проводки стал причиной вызова пожарных подразделений.

Сегодня, 17 октября, вместо уютных рабочих мест работники государственного учреждения вынуждены стоять на улице пока огнеборцы обследуют здание.

- Подразделения выехали на вывоз с поводом «запах проводки». Проводится эвакуация работников учреждения. Горения нет. Здание обследуют, - сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

На место инцидента прибыли не только огнеборцы, но и медики скорой помощи. На момент публикации статьи доступ в здание Минздрав по Коми еще ограничен.

Признаков паники нет Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Признаков паники нетФото: Наталия БЕШКАРЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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