Погода на выходных в Коми испортится

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-18T09:25:30+03:00

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На выходных погода не будет радовать жителей Коми. В Заполярье уже обоснуется зима: из-за влияние североатлантического циклона ожидаются снегопады, усиление ветра до 15-22 м/с, временами метель с ухудшением видимости. На фоне небольших морозов от -5С до -12С, днем в воскресенье на время температура воздуха повысится до 0С.

Погода на остальной территории тоже испортится, но по вине другого циклона, который идет со стороны Балтики. Уже днем в субботу, начиная с западных районов, начнутся интенсивные осадки, на юге преимущественно в виде дождя, на севере — дождя со снегом. Температура воздуха прогнозируется неустойчивой. В ночные часы будет понижаться до -3С, днем повышаться до +2С, в воскресенье на юго-западе до +5...+8С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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Ожидается, что осадков будет больше нормы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU