В Сыктывкаре непобедимый боец Хабиб Нурмагомедов впервые стал потерпевшим
В столице Коми прошло судебное заседание, где в качестве потерпевшего значится действующий чемпион UFC из Махачкалы Хабиб Нурмагомедов. Местный предприниматель продавал футболки с «KHABIB»: их изъяли и постановили уничтожить.
МВД по Княжпогостскому району обратились в Арбитражный суд с иском против предпринимателя Арзумана Юнусова. В качестве потерпевшего указали Хабиба. Бизнесмена привлекли к административной ответственности, футболки изъяли.
«В Сыктывкаре даже непобежденный может стать потерпевшим», - шутит по этому поводу популярный паблик с миллионной аудиторией Mash.
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ИСТОЧНИК KP.RU