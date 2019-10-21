2019-10-21T09:55:32+03:00
Общество

В Сыктывкаре непобедимый боец Хабиб Нурмагомедов впервые стал потерпевшим

Правда, он об этом не в курсе
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото talksport.comФото talksport.com
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В столице Коми прошло судебное заседание, где в качестве потерпевшего значится действующий чемпион UFC из Махачкалы Хабиб Нурмагомедов. Местный предприниматель продавал футболки с «KHABIB»: их изъяли и постановили уничтожить.

МВД по Княжпогостскому району обратились в Арбитражный суд с иском против предпринимателя Арзумана Юнусова. В качестве потерпевшего указали Хабиба. Бизнесмена привлекли к административной ответственности, футболки изъяли.

«В Сыктывкаре даже непобежденный может стать потерпевшим», - шутит по этому поводу популярный паблик с миллионной аудиторией Mash.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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