Воркутинских шахтеров заставляли работать по три смены подряд

21 Окт. 11:56 2019-10-21T11:57:40+03:00

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К работам в три смены привлекали работников шахты АО «Воркутауголь». Нарушения трудового законодательства обнаружили во время проверки угледобывающего предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

В частности, Трудовым кодексом запрещается работа в течение двух смен подряд, а продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Некоторым работникам угледобывающего предприятия такой отдых не предоставлялся, другие привлекались к работе в две и более смен подряд.

К примеру, подземный электрослесарь и горнорабочий очистного забоя одной из угольных шахт в июле текущего года отработали по 18 часов каждый, то есть три смены по 6 часов каждая, тогда как должны были отработать одну шестичасовую смену,

Спецпрокуратура внесла обобщенное представление на имя генерального директора АО «Воркутауголь», которое было рассмотрено с личным участием Воркутинского спецпрокурора. В результате к дисциплинарной ответственности привлекут более десятка работников, по чьей вине стали возможны все найденные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU