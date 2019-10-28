2019-10-28T09:32:24+03:00
Общество

Гололед и холода: прогноз на конец октября в Коми

Также ожидаются небольшие снегопады
Дарья ЮДИНА
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Жителям Коми придется быть осторожными из-за гололедаЖителям Коми придется быть осторожными из-за гололедаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На этой неделе в Коми будет холодно. Глубокий циклон с запада продолжит затягивать арктический воздух на территорию республики.

Прогнозируются уже устойчивые отрицательные температуры воздуха. По ночам столбик термометра будет опускаться до -3...-8С, при прояснениях — до -15, днём от -1С до -6С. В Заполярье уже в начале недели впервые в этом сезоне мороз может окрепнуть до -20С и ниже. Днём температура будут находиться в районе -7...-12С. По всей республике пройдут, в основном, небольшие снегопады. Из-за похолодания на дорогах будет скользко. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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