2019-10-29T09:59:58+03:00
Общество

Сыктывкарский металлообрабатывающий завод произвел всего 16 башенных кранов

Первоначально оценивалось, что завод будет выпускать до 100 кранов в год, однако этого не произошло
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2016 году в республике заработал завод башенных кранов. Анонсировалось, что он будет выпускать до 100 кранов в год, однако это не произошло. Положение предприятия обсудили на заседании в Госсовете, пишет БНК.

— На сегодня произведено 16 кранов. Компания с точки зрения реализации, надо объективно говорить, отстает от того, что первоначально закладывали. Сейчас будем думать, как помогать, чтобы компания заняла достойное место в экономике субъекта и представляла субъект на российском рынке, — сказал министр инвестиций, промышленности и транспорта республики Александр Ремига.

Напомним, что в 2016 году глава Коми (тогда врио) Сергей Гапликов говорил, что открытие завода по производству башенных кранов – это новый виток в развитии строительной отрасли в Республике Коми. Новое производство было организовано на базе цехов ООО «Производственное объединение «Сыктывкарский металлообрабатывающий завод». Общая стоимость инвестиционного проекта составляла 358 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сроки обустройства «мусорного» завода близ Сыктывкара отложены на неопределенный срок», - мэр Сыктывкара

Валерий Козлов описал перспективы предприятия по переработке бытовых отходов в Койты (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи рассказали об обстоятельствах смерти сыктывкарки, которую нашли за ТРЦ «Июнь»
В Ухте арестовали вологжанина, который прятал наркотики в лесу
Жителям каких населенных пунктов Коми аннулируют счета за невывезенный мусор
Полтора миллиона рублей отсудила сыктывкарка за ненадлежащее лечение
Чиновника министерства ЖКХ Коми нашли мертвым на рабочем месте
Гололед и холода: прогноз на конец октября в Коми
В Сыктывкаре готовятся к ликвидации гигантской свалки отходов советской эпохи
В Сыктывкаре «дочь» украла у 81-летнего мужчины 150 тысяч
На переправы в Сыктывкаре потратят почти 2 миллиона
В Сыктывкаре на «зебре» сбили пешехода
В Усинске не смог сесть самолет из Москвы
В Усинске мужчина разгромил кафе и понадкусывал шоколадки
Пьяный воркутинец познакомился с женщиной, а та украла у него 5 тысяч
В Инте горел деревянный дом
В Коми на выходных будут делать прививки от гриппа
Жители поселка в Удорском районе жалуются на затопленные улицы
Сыктывкарская школа, в которой ученика отстранили от занятий, не будет платить штраф в 100 тысяч рублей
Гололедица и мокрый снег: прогноз на последние выходные октября в Коми
В Сыктывкаре могут построить проезд-дублер Октябрьского проспекта
В Коми приняли закон о введении муниципальных округов
Валерия Козлова назначили представителем Коми на Северо-Западе
В Сосногорском районе на пожаре погиб мужчина
В Коми возбудили уголовное дело после жестокого убийства собаки
Экс-главу военно-врачебной комиссии Коми осудили за взятки
Сыктывкарские студенты встретятся с главным редактором «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым
В Печоре появился новый кинозал