Сыктывкарский металлообрабатывающий завод произвел всего 16 башенных кранов

29 Окт. 09:58 2019-10-29T09:59:58+03:00

Первоначально оценивалось, что завод будет выпускать до 100 кранов в год, однако этого не произошло

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В 2016 году в республике заработал завод башенных кранов. Анонсировалось, что он будет выпускать до 100 кранов в год, однако это не произошло. Положение предприятия обсудили на заседании в Госсовете, пишет БНК.

— На сегодня произведено 16 кранов. Компания с точки зрения реализации, надо объективно говорить, отстает от того, что первоначально закладывали. Сейчас будем думать, как помогать, чтобы компания заняла достойное место в экономике субъекта и представляла субъект на российском рынке, — сказал министр инвестиций, промышленности и транспорта республики Александр Ремига.

Напомним, что в 2016 году глава Коми (тогда врио) Сергей Гапликов говорил, что открытие завода по производству башенных кранов – это новый виток в развитии строительной отрасли в Республике Коми. Новое производство было организовано на базе цехов ООО «Производственное объединение «Сыктывкарский металлообрабатывающий завод». Общая стоимость инвестиционного проекта составляла 358 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU