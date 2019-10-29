Следователи рассказали об обстоятельствах смерти сыктывкарки, которую нашли за ТРЦ «Июнь»

29 Окт. 11:20 2019-10-29T11:20:07+03:00

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В Сыктывкаре завершилась процессуальная проверка по факту смерти девушки, тело которой нашли за ТРЦ «Июнь» в августе этого года. Следователи установили, что смерть 22-летней сыктывкарки не носит криминальный характер. Противоправных действий в отношении неё никто не совершал.

Так как следователи не нашли признаков преступления в обстоятельствах произошедшего, уголовное дело возбуждать не будут.

Напомним, что тело девушки нашли в лесополосе за торговым центром «Июнь» 24 августа. Последней раз её видели живой, когда она уходила из кафе «Мангал» на Печорской улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU