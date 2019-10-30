2019-10-30T09:36:42+03:00
Общество

Угрожала ножом: в Коми пьяная мать набросилась на полицейских, когда у нее забирали ребенка

Приговором суда подсудимой назначено 2,5 года лишения свободы условно
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сосногорске осудили 33-летнюю женщину, которая угрожала полицейским ножом и несколько раз пнула сотрудницу правоохранительных органов, сообщает пресс-служба СУ СКР по Коми.

В июле во время проверки полицейские приняли решение забрать ребенка у женщины — она пренебрегала своими материнскими обязанностями и, ко всему прочему, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Жительница Сосногорска проявила агрессию — угрожала ножом, а позже не менее трех раз пнула одну из сотрудниц полиции по ноге.

Приговором суда подсудимой назначено 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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