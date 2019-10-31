Стало известно, какие дороги отремонтируют в Коми до конца года

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-31T10:34:55+03:00

На ремонт дорог в 2019 году потратят более 262 миллионов рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

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До кона 2019 года в Коми планируется отремонтировать 28 километров дорожного полотна в пяти муниципальных образованиях. На это потратят более 262 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Коми.

Дорожное полотно обновят на трассах Сторожевск-Нившера, Койгородок - Нючпас, Зимстан-Нижний Воч - Верхний Воч. Также отремонтируют подъезды к селу Пожег – деревне Кырныш и к поселку Заозерье.

В период с 2020 по 2021 годы более 736 миллионов рублей хотят потратить на ремонт дорог в шести муниципальных образованиях. Обновят полотно на подъезде к Корткеросу, Яреге, Усинску, поселку Путеец, селу Дутово и участки на автодорогах, Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар, Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино, Ижма-Мохча. В целом за этот период хотят отремонтировать 52,36 километра дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU