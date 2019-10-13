У Октябрьского проспекта в Сыктывкаре может появиться дублер

В Сыктывкаре может появиться дорога-дублер Октябрьского проспекта. Соответствующие изменения содержатся в проекте генерального плана столицы Коми.

Согласно документу, дублер Октябрьского проспекта – это магистраль непрерывного движения, которая пройдет вдоль трассы газопровода. Ее проектируют для того, чтобы сократить время на передвижение по самой протяженной оси города. Кроме того, такое решение позволит освободить застроенную территорию города от грузовиков. Согласно проекты генплана, такое решение не только разгрузит дороги, но и улучшит экологическую обстановку.

Дорога соединит собой Эжвинский район, Верхний Чов, Южный промышленный узел, микрорайон Шордор и выйдет на юго-восточный обход. Как передает PG11.ru, для этого могут обустроить мост через Сысолу.

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