2019-11-15T11:57:26+03:00
Общество

В Сыктывкаре четвероклассники угнали иномарку и попали на ней в ДТП

Покатушки по ночному городу завершились аварией и госпитализацией
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Четвероклассники одной из сыктывкарских школ около двух часов ночи угнали иномарку. Покатушки по ночному городу завершились ДТП и госпитализацией детей, сообщили порталу «КП-Коми» в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

После полуночи четвероклассники одной из сыктывкарских школ гуляли по городу. Предположительно в районе аэропорта они увидели Chevrolet Cobalt с приоткрытыми дверьми. Не долго думая мальчики решили покататься по ночному городу.

Согласно сводке городского ГИБДД, мальчик 2008 года рождения за рулем Chevrolet ехал по дороге Сыктывкар-Троицко-Печорск со стороны Сыктывкара в направлении поселка Краснозатонский. На 8 километре автодороги (в районе поворота на Выльтыдор) он не справился с управлением, совершил наезд на опору ЛЭП. В результате, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В ДТП пострадали угонщики - «водитель» 2008 года рождения и его пассажир 2007 года рождения. Оба мальчика не были пристегнуты ремнями безопасности, они получили травмы головы и были госпитализированы.

- Собранный материл по этому факту будет направлен в отдел по делам несовершеннолетних, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

Кстати, водитель Chevrolet даже был не в курсе, что его автомашину угнали. К моменту, когда произошло ДТП, он уже написал заявление об угоне в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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