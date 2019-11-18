В Сыктывкар приедет режиссер-документалист, номинировавшийся на премию «Ника» и «Золотой орел»
В «Револьт-центре» 23 ноября покажут третий фильм из сыктывкарской программы фестиваля «Кино в пути». На показ приедет Аскольд Куров режиссер, номинировавшийся на премию «Ника» и «Золотой орел» и имеющий международные награды.
Фильм «Новая», который увидят сыктывкарские зрители, тоже имеет в своем арсенале громкую победу: его высоко оценили на фестивале правозащитного кино в Берлине. Картина полностью соответствует духу бродячего фестиваля «Кино в пути». Она расскажет о журналистах «Новой газеты». Это издание известно своими громкими расследованиями и является одним из свободных СМИ России. «Новая» покажет, чем живут и как проводят корреспонденты одноименного издания.
Аскольд Куров на показе поделится историей создания фильм и ответит на вопросы зрителей. Киносеанс пройдет в «Револьт-центре». Начало в 18 часов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналист Максим Шевченко снял фильм про Шиес
Ролик длится 25 минут (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU