В Сыктывкар приедет режиссер-документалист, номинировавшийся на премию «Ника» и «Золотой орел»

18 Нояб. 15:54 2019-11-18T15:54:05+03:00

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В «Револьт-центре» 23 ноября покажут третий фильм из сыктывкарской программы фестиваля «Кино в пути». На показ приедет Аскольд Куров режиссер, номинировавшийся на премию «Ника» и «Золотой орел» и имеющий международные награды.

Фильм «Новая», который увидят сыктывкарские зрители, тоже имеет в своем арсенале громкую победу: его высоко оценили на фестивале правозащитного кино в Берлине. Картина полностью соответствует духу бродячего фестиваля «Кино в пути». Она расскажет о журналистах «Новой газеты». Это издание известно своими громкими расследованиями и является одним из свободных СМИ России. «Новая» покажет, чем живут и как проводят корреспонденты одноименного издания.

Аскольд Куров на показе поделится историей создания фильм и ответит на вопросы зрителей. Киносеанс пройдет в «Револьт-центре». Начало в 18 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU