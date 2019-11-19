В Коми наймут 1500 человек, чтобы провести перепись населения

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-19T14:33:49+03:00

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В 2020 году в Коми стартует всероссийская перепись населения. Чтобы успешно провести её в республике, потребуется 1500 переписчиков. В среднем каждому из них предстоит переписать 550 человек. Об этом пишет пресс-служба Комистата.

Переписчиком может стать каждый, кто достиг 18 лет. Ещё желающий должен будет пройти обучение: в Комистате его научат правильно задавать вопросы, расскажут о правилах поведения во время работы и методах получения информации и её защите. Прошедшие обучение заключат договор в августе-сентябре 2020 года. После получат специальную накидку, шарф и портфель для хранения бумаг. Так как во время переписи впервые будут использоваться цифровые технологии, переписчиков еще снабдят планшетами с логотипами кампании. За работу будут платить: предположительно, каждый переписчик получит 15 тысяч рублей.

Отправить резюме для участия в Всероссийской переписи населения, можно по адресу: P11_AxmadzhanovaVE@gks.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU