Названа средняя зарплата в Коми

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-20T11:48:58+03:00

Кстати, самые большие заработки в крае нефтяников - Усинске, что, в принципе, и не удивительно

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Комистат выяснил, что в сентябре средняя заработная плата по Коми составила 50 тысяч рублей. Специалисты утверждают, что она на 6, 2 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оказалось, что в отдельных видах деятельности наблюдается рост заработной платы, а в других - упадок. Например, повезло тем, кто добывает уголь, ремонтирует машины, утилизирует отходы, строит дороги, торгует, предоставляет социальные услуги и так далее. Не повезло тем, кто производит одежду, строит инженерные сооружения, добывает металлические руды, строгает древесину и так далее.

Комистат приводит данные, что самую большую зарплату получали в сфере добычи полезных ископаемых. В среднем, они получают на 1,8 -2,8% больше, чем в среднем по республике. А вот работники торговли или отделочники могут с грустью констатировать - они получают на 3% меньше, чем в среднем по Коми.

Интересно также, что уровень оплаты труда работников образования (37,4 тысячи рублей) в сентябре был ниже среднереспубликанского на 25%, культуры и спорта (42,6 тысячи рублей) - на 15%, здравоохранения и предоставления социальных услуг (46,5 тысячи рублей) - на 7%.

Кстати, самую большую зарплату получают в крае нефтяников - Усинске, что, в принципе, и не удивительно. Там в среднем работник получает 83,7 тысячи рублей. А вот в Усть-Куломском районе средняя зарплата самая низкая в Коми - там получают 36,3 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU