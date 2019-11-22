2019-11-22T10:56:37+03:00
Общество

В Воркуте неизвестный брызнул из газового баллончика в лицо ребенку

Мужчину ищет полиция
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото МВД по КомиФото МВД по Коми
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В Воркуте мужчина брызнул из газового баллончика в лицо ребенка. Теперь его ищут полицейские, сообщает МВД по Коми.

Сообщается, что мужчина около дома №38 по улице Ленина умышленно брызнул в лицо ребенка из предмета, похожего на газовый баллончик. Зачем он это сделал, неизвестно, но пресс-служба упоминает, что поводом к проявлению агрессии стал малозначительный повод. В результате, несовершеннолетний получил телесные повреждения.

Сейчас сотрудники ОМВД России по Воркуте устанавливают личность мужчины, который возможно причастен к совершению противоправного деяния, предусмотренного статьей 116 УК РФ (Побои).

Приметы подозреваемого: на вид 35-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, славянской внешности, носит бороду. Он был одет в светлую куртку, темные брюки, темную вязаную шапку.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить информацию по телефонам: 8-82151-3-25-45, 8-912 9521941, 89125522000 или в дежурную часть ОМВД России по Воркуте «02»,с сотового телефона «102». Конфиденциальность гарантируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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