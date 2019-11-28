В Сыктывкар вернется фото, которое побывало в космосе

28 Нояб. 17:29 2019-11-28T17:29:14+03:00

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29 ноября в столицу Коми приедет известный летчик-космонавт Антон Шкаплеров. Познакомиться с ним смогут студенты СГУ им. Питирима Сорокина и учащимися сыктывкарских школ №12 и №25.

Антон Шкаплеров выступит перед студентами вуза с рассказом о космосе, своих полетах, работе и жизни на орбите. Космонавт будет чем поделиться, поскольку он провел в открытом космосе около 14 часов, а в космических полетах — более 533 суток, а в двух долговременных экипажах на МКС Шкаплеров работал в качестве командира корабля.

В столицу Коми Антон Шкаплеров и его спутники привезут фотографию с борта Международной космической станции. Этот снимок был сделан в 2017 году в Сыктывкаре на встрече учеников из школы №12 и студентов СГУ им. Питирима Сорокина с космонавтом Павлом Виноградовым. После этого фото и флаг Коми побывали на МКС. Подтверждением этого факта служит специальный штемпель, который находится только на борту Международной космической станции.

Также знаменитый космонавт встретится с учащимися школ №12 и №25, побывает в музее космонавтики. Встреча пройдет с 12:30 до 14:00 часов на ул.Интернациональной, 167. После этого космический герой увидится со студентами. Встреча пройдет в главном корпусе СГУ им. Питирима Сорокина в 15:30 в 411 аудитории.

НАША СПРАВКА

Антон Шкаплеров - Герой Российской Федерации, летчик-космонавт 1-го класса, почетный гражданин Севастополя и Гагарина, имеет множество медалей и орденов.

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ИСТОЧНИК KP.RU