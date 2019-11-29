2019-11-29T07:55:13+03:00
Общество

Прогноз погоды от Коми ЦГМС: начало декабря удивит

Выходные будут аномально теплыми
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В субботу и в воскресенье в республике будет тепло. Во всяком случае, так пишут синоптики Коми ЦГМС.

- В предстоящие выходные регион будет находиться под влиянием мощного североатлантического циклона с центром над Кольским полуостровом. На большей части территории ожидается аномально теплая погода с температурным фоном на 8-10С выше нормы, - говорят синоптики.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -5С до 0С, а днем в субботу на северо-западе повышаться до +2С. Только на юго-востоке ожидается в пределах -3С до -8С. Не по сезону теплая погода будет сопровождаться усилением ветра порывами до 14 м/с, на крайнем северо-востоке до 20 м/с, и здесь ожидается метель. Пройдут небольшие, местами умеренные снегопады, в северо-западных районах в субботу с дождем. В Сыктывкаре умеренный снег прогнозируется в воскресенье днем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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