2019-12-02T10:07:35+03:00
Общество

В Сыктывкаре иномарка врезалась в банк

В аварии никто не пострадал. Фото Павла Веселова из группы «Сообщество водителей такси/Сыктывкар»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Павла Веселова из группы «Сообщество водителей такси/Сыктывкар»Фото Павла Веселова из группы «Сообщество водителей такси/Сыктывкар»
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1 декабря на перекрестке улиц Орджоникидзе и Юхнина в Сыктывкаре столкнулись две машины. От сильного удара один из автомобилей отрикошетило на здание банка.

По информации городского ГИБДД, пострадавших в ДТП нет. Однако одна из иномарок получила серьезные повреждения передней части кузова.

Такие аварии, к счастью, бывают в Коми не так часто. Так в прошлом году в селе Объячево Прилузского района Коми Land Rover Discovery не справился с управлением и пробил дыру в стене двухэтажного дома. К счастью, пострадавших в аварии не было.

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Сначала правоохранитель заявлял, что аварию устроила его мать (подробности).

Практически «пункт назначения»: машину отрикошетило на пешеходов

По предварительной информации, все живы. На месте работают спецслужбы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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