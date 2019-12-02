В Сыктывкаре иномарка врезалась в банк
1 декабря на перекрестке улиц Орджоникидзе и Юхнина в Сыктывкаре столкнулись две машины. От сильного удара один из автомобилей отрикошетило на здание банка.
По информации городского ГИБДД, пострадавших в ДТП нет. Однако одна из иномарок получила серьезные повреждения передней части кузова.
Такие аварии, к счастью, бывают в Коми не так часто. Так в прошлом году в селе Объячево Прилузского района Коми Land Rover Discovery не справился с управлением и пробил дыру в стене двухэтажного дома. К счастью, пострадавших в аварии не было.
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По предварительной информации, все живы. На месте работают спецслужбы (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU