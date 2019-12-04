Много снега и гололед: прогноз на декабрь в Коми

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-04T09:33:48+03:00

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В декабре в Коми на прогноз будут влиять преимущественно атлантические циклоны. Ожидается облачная погода со снегом, мокрым снегом и частой гололедицей. 6-8 декабря синоптики говорят о приходе неприятных сюрпризов: местами порывистого юго-западного ветра 15-18 м/с, метели, гололеда. Первая декада месяца на основной территории будет контрастной. В первой пятидневке — умеренно холодной, с температурами в течение суток -7...-12С, при прояснениях -17...-22С. Во второй пятидневке — теплой: ночью и днём ожидается -2...-7С, в южных районах 6-8 декабря до +1С. На крайнем северо-востоке в течение большего периода декады ожидается морозная погода. 5-9 декабря ночью столбик термометра будет колебаться в районе -23...-28С, днём — -18...-23С. В течение второй декады месяца и в первой пятидневке третьей декады температура будет немного выше нормы, с преобладающими значениями ночью -8...-13С, днём -3...-8С, при прояснениях в восточных районах ночью -16...-21С, днём -10...-15С. Заметно похолодает в последней пятидневке месяца. Это связано с затоком холодного арктического воздуха. Температура повсеместно понизится до -27...-32С, на северо- востоке республики до -33...-38С. Месячная сумма осадков в большинстве районов предполагается около средних многолетних значений, 80-120%, местами больше 130-150%. Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1-2С выше климатической нормы. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU