В магазинах Сосногорска начали продавать овощи из местных теплиц

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-06T09:53:38+03:00

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В Сосногорске на прилавках магазинов появились первые овощи из местных теплиц. Всего до конца года там планируется собрать 470 тонн овощей: 285 тонн огурцов и 185 тонн томатов. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев.

Сегодня мы имеем производственную площадку с высаженными растениями, где уже активно идёт сбор помидоров и огурцов. На тепличном комплексе трудоустроено больше 200 человек из Ухты и Сосногорска. Очень рад, что планы по реализации этого проекта полностью реализованы в срок, отметил Анатолий Князев.

Продукцию выращивают в двух тепличных отделениях, каждое из которых занимает 5,2 гектара полезной площади. С начала ноября текущего года комбинат приступил к сбыту первой продукции.

В теплицах используются передовые технологии

В томатном отделении в режиме тестовой посадки летом высадили гибриды сортов Мерлис и Волантис. В ноябре уже собрали первые 140 тонн урожая. В октябре посеяны огурцы сорта Мева. Их начали собирать в начале декабря. Во второй блок огуречного отделения высажен гибрид Святогор, урожай ожидается на последней неделе уходящего года.

— Тепличный комплекс сдан в эксплуатацию, и мы приступили к постепенному увеличению производственной мощности. В блоках растут томаты трёх сортов, еженедельно мы собираем по 50 тонн. Помимо этого, сбор огурцов составляет порядка семи тонн в день. В 2020 году мы планируем произвести более десяти тысяч тонн продукции. Наши овощи уже можно увидеть на прилавках магазинов Сосногорска и Ухты, а также за пределами республики. С начала нового года в планах заключить долгосрочные договоры с федеральными торговыми сетями, прокомментировал генеральный директор ТК «Сосногорский» Евгений Фатеев.

В тепличном комплексе «Сосногорский» применяется передовое инновационное оборудование и новые технологии выращивания овощей Ultra Clima с использованием теплиц пятого поколения. Это позволяет поддерживать идеальный микроклимат в любое время года, экономить на отоплении и защищать от проникновения насекомых.

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ИСТОЧНИК KP.RU