Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина

9 Дек. 18:07 2019-12-09T18:10:23+03:00

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В 90 километрах от села Ижма на подмерзшей заводи реки Сэбысь обнаружили лодку, в которой лежал мужчина без признаков жизни. Рядом с ним находилась собака, пишет КомиОнлайн.

В ижемском отделе следственного управления СК по Коми рассказали, что погибшим оказался 53-летний житель Ижмы. 15 октября он отправился на лодке на рыбалку вместе со своей собакой в отдаленное место. Через два дня нашли его труп, рядом с ним лежал преданный пес.

Позже экспертиза установила, что мужчина скончался в результате переохлаждения. Признаков криминала не обнаружили.

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ИСТОЧНИК KP.RU