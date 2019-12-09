2019-12-09T18:10:23+03:00
Общество

Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина

Рыбак умер от переохлаждения
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 90 километрах от села Ижма на подмерзшей заводи реки Сэбысь обнаружили лодку, в которой лежал мужчина без признаков жизни. Рядом с ним находилась собака, пишет КомиОнлайн.

В ижемском отделе следственного управления СК по Коми рассказали, что погибшим оказался 53-летний житель Ижмы. 15 октября он отправился на лодке на рыбалку вместе со своей собакой в отдаленное место. Через два дня нашли его труп, рядом с ним лежал преданный пес.

Позже экспертиза установила, что мужчина скончался в результате переохлаждения. Признаков криминала не обнаружили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Печорский Хатико, от которого жестоко избавился хозяин, обрел новый дом

Новоиспеченные хозяева сообщают, что собака чувствует себя хорошо (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины
В Сосногорске на дереве заметили рысь
На переправе в Алешино запретили ездить на автомобилях
В Сыктывкаре машина провалилась под лед: один человек в больнице
В Сыктывкаре поставят памятник фронтовикам
В Корткеросском районе завели дело из-за незаконной свалки
У воркутинца мошенники украли 77 500 рублей
На пожаре в Воркуте спасли 13 человек
Сыктывкарец отсудил 413 тысяч рублей за ДТП
Пенсионер из Коми выиграл в лотерею больше двух миллионов рублей
В магазинах Сосногорска начали продавать овощи из местных теплиц
4-летнюю девочку госпитализировали в Сыктывкаре после удара током от гирлянды
Самую большую зарплату в Коми предложили руководителю службы по охране труда
Много снега и гололед: прогноз на декабрь в Коми
В 13 муниципалитетах Коми объявили карантин
20-летняя жительница Усинска погибла в Санкт-Петербурге
В Сыктывкаре иномарка врезалась в банк
Неделя контрастов: к концу недели тепло в Коми сменится морозами
Двух сыктывкарцев шантажировали фотографиями в интернете
На содержание сыктывкарских кладбищ потратят почти 11 миллионов
Сотрудники УГТУ просят освободить ректора из-под ареста
В Сыктывкаре Renault сбил на «зебре» девушку