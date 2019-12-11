В поселке под Ухтой 4-летний мальчик попал под автобус

СЕГОДНЯ 09:38 2019-12-11T11:20:27+03:00

Мальчика увезли на скорой с травмами. Источник фото: Архив "КП"

Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением

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Вчера в ухтинском поселке Шудаяге 4-летнего мальчика сбил автобус. ДТП произошло в 18.24 напротив дома № 7 на Шахтинской улице. 42-летний водитель на автобусе ПАЗ ехал в Ярегу. В пути случилось несчастье: шофер наехал на 4-летнего мальчика, который выбежал на дорогу в неположенном месте. Ребенка сопровождали взрослые.

Пострадавшего дошкольника доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU