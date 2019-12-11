Опубликовали видео с ДТП, в котором пострадал 4-летний ухтинец

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-11T13:04:41+03:00

ДТП в поселке под Ухтой случилось вчера вечером Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Опубликовали видео с места ДТП, произошедшего вчера в поселке Шудаяг под Ухтой. В результате этой аварии пострадал 4-летний мальчик.

Ролик показывает, что водитель автобуса ПАЗ ехал от остановки на небольшой скорости. Внезапно на дорогу выскочил мальчик. Шофер не успел затормозить и ребенка задело боковой частью автобуса.

В Шудаяге сбили 4-летнего мальчика.

Напомним, что вчера вечером в Шудаяге произошло ДТП, в результате которого 4-летнего мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

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ИСТОЧНИК KP.RU