Опубликовали видео с ДТП, в котором пострадал 4-летний ухтинец
Опубликовали видео с места ДТП, произошедшего вчера в поселке Шудаяг под Ухтой. В результате этой аварии пострадал 4-летний мальчик.
Ролик показывает, что водитель автобуса ПАЗ ехал от остановки на небольшой скорости. Внезапно на дорогу выскочил мальчик. Шофер не успел затормозить и ребенка задело боковой частью автобуса.
В Шудаяге сбили 4-летнего мальчика.
Напомним, что вчера вечером в Шудаяге произошло ДТП, в результате которого 4-летнего мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
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ИСТОЧНИК KP.RU