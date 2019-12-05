Ответят за яму: сыктывкарец, протаранивший ПАЗик, может подать в суд на дорожников

В Сыктывкаре утро понедельника ознаменовалось ДТП, где иномарка протаранила ПАЗик недалеко от поселка Краснозатонский. Оказывается, в аварии может быть виновата гигантская выбоина, которая за два дня стала причиной еще трех дорожных ЧС. Водитель Chevrolet Lanos не исключает возможность, что он подаст в суд на городских дорожников.

Дорожная яма, или проще — выбоина на асфальте, — одно из самых распространенных неприятных дорожных явлений. Из-за нее теряют подвески или гнут колесные диски многие водители. Однако иногда ямы могут стать причиной аварии.

- На 8 километре автодороги «Сыктывкар-Троицко-Печорск» на момент ДТП была жуткая выбоина, куда кидало машины. Я ехал медленно, не тормозил, газ не нажимал. С момента попадания колеса в выбоину до удара прошло менее 3 секунд. После ДТП мое авто восстановлению не подлежит. Рад, что остался жив. Очень жаль, что пострадали ни в чем не виновные люди в автобусе, - отметил водитель Chevrolet Lanos Андрей Седых.

По словам мужчины, инспекторы ГИБДД сделали замеры ямы во время специальной комиссии. Правда, результаты ее еще не известны. Как только документы будут у потерпевшего на руках, он решит, как поступить дальше. Не исключено, что мужчина будет искать правду в суде.

- Основной удар во время ДТП пришелся на мою сторону. Сразу после аварии почувствовал боль в ноге, вышел, но стоять не смог, начал терять сознание. Получил сильный ушиб груди и ноги, гематому на левом предплечье и скуле, так как ударился головой о руль (на фото вы можете увидеть, что руль от удара согнуло). Сейчас я лежу в больнице. Ходить без опоры не могу. На следующий день после госпитализации стало хуже, поднялась температура, началась ломота в теле и головные боли, - подытожил Андрей.

Фото Жесть Коми

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/747956" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП попал на видео - 2.12.19 Краснозатонский.

Напомним, что ДТП произошло утром в понедельник, 2 декабря. Как сообщало ГИБДД, Lanos не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в ПАЗ. Пострадал водитель Chevrolet, водитель автобуса и пожилая пассажирка общественного транспорта. На следующий день в сети появилось видео резонансного ДТП. На записи видно, что машину занесло на неубранной дороге.

КСТАТИ

На ямы существует ГОСТ (Р 50597-93), действующий с октября 1993 года. Согласно этому эталону, наличие просадок и выбоин на дороге не должно превышать по длине 15 см, ширине 60 см и глубине 5 см. Любые превышения одного из этих показателей дают право автомобилисту судиться с компанией, эксплуатирующей трассу. Поэтому нужно вызывать работников ГИБДД и тщательно измерить яму.

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