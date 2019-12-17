2019-12-17T11:53:41+03:00
Общество

Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей

Мужчина заявил, что не знает, зачем оголился перед продавцом
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Суд назначил эксгибиционисту из Коми штраф в 500 рублей. Источник: Архив "КП"Суд назначил эксгибиционисту из Коми штраф в 500 рублей. Источник: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Ижемский районный суд в Усть-Цильме рассмотрел дело, возбужденное в отношении мужчины, который оголился перед продавцом. Эксгибиционисту назначили штраф в размере 500 рублей.

Житель Коми пришел в торговый зал продуктового магазина в 11 часов. Он снял штаны и оголил свой половый орган перед продавцом. В итоге, нудист заработал административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Суд признал его виновным и наказал штрафом в 500 рублей. Во время рассмотрения дела мужчина пояснил, что не знает, почему совершил такой поступок, и что у него иногда такое случается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи просят продлить арест предполагаемому виновнику смертельного ДТП в местечке Кочпон-Чит

Об этом ходатайствуют уже во второй раз (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей
В конце недели в Коми похолодает
В Сыктывкаре женщина обвиняет собственную дочь в афере с жильем
В Сыктывкаре 35 человек тушили горящий дом
Под Сыктывкаром Toyota вылетела в кювет: пострадал водитель
В Сыктывкаре полицейские нашли в сугробе девушку в одном ботинке
В Сыктывкаре ищут перевозчиков на восемь городских маршрутов
Двое жителей Коми решили купить двигатели и лишились почти 200 тысяч
На пожаре в Вуктыле спасли парня и пенсионерку
В Ухте замначальника колонии задержали за взятки в 220 тысяч рублей
Перебесилась: на выходных в Коми сюрпризов от погоды не будет
Коми заняла 10 место в национальном экологическом рейтинге
В Коми создали уникальный природный нацпарк «Койгородский»
Опубликовали видео с ДТП, в котором пострадал 4-летний ухтинец
Многодетная мама из Корткероса открыла перепелиную ферму на 11 тысяч голов
В поселке под Ухтой 4-летний мальчик попал под автобус
Жителей Коми хотят еще на год освободить от платы за вывоз крупногабаритного мусора
Ижемский Хатико: пес остался охранять тело умершего хозяина
В Коми в следующем году приобретут 19 квартир для медиков
В Коми нашли растерзанный хищниками труп мужчины
В Сосногорске на дереве заметили рысь