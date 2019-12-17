Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-17T11:53:41+03:00

Мужчина заявил, что не знает, зачем оголился перед продавцом

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Ижемский районный суд в Усть-Цильме рассмотрел дело, возбужденное в отношении мужчины, который оголился перед продавцом. Эксгибиционисту назначили штраф в размере 500 рублей.

Житель Коми пришел в торговый зал продуктового магазина в 11 часов. Он снял штаны и оголил свой половый орган перед продавцом. В итоге, нудист заработал административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Суд признал его виновным и наказал штрафом в 500 рублей. Во время рассмотрения дела мужчина пояснил, что не знает, почему совершил такой поступок, и что у него иногда такое случается.

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ИСТОЧНИК KP.RU