Сыктывкарец, бросивший кирпичи в чужую «Ладу Гранту», осужден на год условно
В Сыктывкаре осужден на год условно хулиган, бросивший в чужой автомобиль марки «Лада Гранта» кирпичи.
Мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из хулиганских побуждений бросил в легковушку два кирпича. Ремонт машины влетел в копеечку владельцу «Лады». А злоумышленнику в начале июня Сыктывкарский горсудом было назначено наказание в виде года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.
Адвокат фигуранта не согласился с приговором и попытался оправдать его в апелляционной инстанции. Защита посчитала назначенное наказание чрезмерно суровым. Отметим, что Уголовный Кодекс РФ за подобного рода выходки предусматривает лишение свободы до 5 лет.
Верховный суд Республики Коми, согласившись с доводами государственного обвинителя, приговор оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Расследование по делу осуществлено следственным управлением УМВД России по Сыктывкару.
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ИСТОЧНИК KP.RU