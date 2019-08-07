Сыктывкарец, бросивший кирпичи в чужую «Ладу Гранту», осужден на год условно

СЕГОДНЯ 09:22 2019-08-07T09:35:00+03:00

Хулигану грозило до 5 лет лишения свободы

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В Сыктывкаре осужден на год условно хулиган, бросивший в чужой автомобиль марки «Лада Гранта» кирпичи.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из хулиганских побуждений бросил в легковушку два кирпича. Ремонт машины влетел в копеечку владельцу «Лады». А злоумышленнику в начале июня Сыктывкарский горсудом было назначено наказание в виде года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

Адвокат фигуранта не согласился с приговором и попытался оправдать его в апелляционной инстанции. Защита посчитала назначенное наказание чрезмерно суровым. Отметим, что Уголовный Кодекс РФ за подобного рода выходки предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Верховный суд Республики Коми, согласившись с доводами государственного обвинителя, приговор оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Расследование по делу осуществлено следственным управлением УМВД России по Сыктывкару.

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ИСТОЧНИК KP.RU