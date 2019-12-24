Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета

24 Дек. 09:31 2019-12-24T09:34:09+03:00

Градоначальник пояснила - техника обветшала, ее не хватает, как и квалифицированных кадров

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На президиуме Госсовета мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова отвечала на неудобные вопросы народных избранников. Один из самых злободневных - почему город утопает в снегу? Градоначальник пояснила - техника обветшала, ее не хватает, как и квалифицированных кадров, пишет БНК.

Наталья Семеновна отметила, что погода испытывает столицу Коми. В этом году город похож на каток, а специальных насадок на технику для борьбы с гололедом в столице Коми нет - просто надобности до этой зимы в них не было. Результат отсутствия необходимых приспособлений - вечный лед.

Вторая причина плохой уборки - обветшавшая техника и отсутствие кадров. Уже сейчас администрация готовит конкурсную документацию на замену десяти единиц техники. Но для того, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, необходимо каждый год обновлять 20-30 единиц, так как в настоящее время около 80% техники для уборки муниципальных дорог изношено. Мэрия обратилась в правительство республики за помощью в обновлении парка машин.

Квалифицированных грейдеристов в Сыктывкаре днем с огнем не сыщешь. Мэрия с «Дорожным хозяйством» прорабатывает вопрос о приглашении специалистов с районов. Им даже готовы предоставлять временное жилье.

— Мы создали группу в Viber со всеми управляющими компаниями. Я с утра фотографии им отправляю, они потом отчитываются, как проделана работа. Но здесь я бы хотела призвать и всех жителей Сыктывкара работать со своими управляющими компаниями: жалобы писать на управляющие компании и не оплачивать счета, если они не произвели эти работы. По-другому со стороны администрации проблему мы не решим, — заявила Наталья Хозяинова.

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ИСТОЧНИК KP.RU