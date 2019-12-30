Какой будет погода на Новый год в Коми

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-30T09:36:26+03:00

В Коми во время праздничной недели будет и снег, и мороз Фото: Евгения ГУСЕВА

К чему стоит приготовиться жителям республики: холоду или теплу

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Синоптики Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода на Новый год в республике. Они сообщают, что температурные скачки продолжат беспокоить жителей региона.

После кратковременного похолодания на выходных в республике снова потеплеет. Циклон с Атлантики принесёт низкое атмосферное давление, усиление ветра до 15-20 м/с, снегопады, метель. Температура постепенно повысится до 0...-5С, в юго-западных районах до оттепели, до +2С.

Предполагается, что в канун Нового Года погода начнёт меняться. Через республику будет перемещаться холодный атмосферный фронт, который принесет с собой понижение температуры до -10...-15С. А вот в первых числах января погода устаканится: прогнозируется -12...-17С, при облачных прояснениях — -18...-25С.

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ИСТОЧНИК KP.RU