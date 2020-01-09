В Усинске для начальных классов объявили актированный день
Причиной стал сильный ветер
В Усинске объявили актированный день
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9 января для младшеклассников в Усинске отменили занятия: актированный день объявили для учеников 1-4 классов первой смены. По данным ЦГМС по Коми, сегодня в Усинске ожидается облачная погода, со снегом и метелью. Ветер порывистый. Температура воздуха днём будет 0...-2 °C.
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ИСТОЧНИК KP.RU