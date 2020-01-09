В Усинске для начальных классов объявили актированный день

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:20:17+03:00

Изменить размер текста: A A

9 января для младшеклассников в Усинске отменили занятия: актированный день объявили для учеников 1-4 классов первой смены. По данным ЦГМС по Коми, сегодня в Усинске ожидается облачная погода, со снегом и метелью. Ветер порывистый. Температура воздуха днём будет 0...-2 °C.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усинске водители выстроили из своих авто символ года Флешмоб прошел на местном автовокзале (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU