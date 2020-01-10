2020-01-10T14:23:01+03:00
Общество

В Коми на выходных улучшится погода

Аномальное тепло сохранится до понедельника
Дарья ЮДИНА
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Снега на выходных в Коми будет немногоСнега на выходных в Коми будет немногоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На выходных 11-12 января в Коми улучшится погода. Ветер стихнет, и пройдет небольшой снег. Аномальное тепло при этом сохранится: отклонение от нормы — 10...15С. В большинстве районов в течение суток ожидается в пределах -3...-8С. В ночь на воскресенье по восточной окраине возможно понижение до -13...-15С.

В ночь на понедельник погода вновь испортится. Республика попадет под влияние очередного циклона с низким атмосферным давлением. Усилится ветер, начнутся снегопады. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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