В Коми на выходных улучшится погода

10 Янв. 2020 2020-01-10T14:23:01+03:00

Снега на выходных в Коми будет немного Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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На выходных 11-12 января в Коми улучшится погода. Ветер стихнет, и пройдет небольшой снег. Аномальное тепло при этом сохранится: отклонение от нормы — 10...15С. В большинстве районов в течение суток ожидается в пределах -3...-8С. В ночь на воскресенье по восточной окраине возможно понижение до -13...-15С.

В ночь на понедельник погода вновь испортится. Республика попадет под влияние очередного циклона с низким атмосферным давлением. Усилится ветер, начнутся снегопады. Об этом сообщают синоптики Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU