В Печорском районе под поездом погибла женщина
Трагедия случилась за несколько часов до Нового года
Фото: Архив-"КП"
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На железнодорожной станции Каджером в Печоре произошла трагедия. 31 декабря в 21 час под грузовой поезд попала женщина. Проверка по факту инцидента находится на контроле районной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU