В Печорском районе под поездом погибла женщина

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:22:17+03:00

Трагедия случилась за несколько часов до Нового года

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На железнодорожной станции Каджером в Печоре произошла трагедия. 31 декабря в 21 час под грузовой поезд попала женщина. Проверка по факту инцидента находится на контроле районной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU