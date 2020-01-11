2020-01-11T10:22:17+03:00
Общество

В Печорском районе под поездом погибла женщина

Трагедия случилась за несколько часов до Нового года
Дарья ЮДИНА
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Фото: Архив-"КП"Фото: Архив-"КП"
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На железнодорожной станции Каджером в Печоре произошла трагедия. 31 декабря в 21 час под грузовой поезд попала женщина. Проверка по факту инцидента находится на контроле районной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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