Сыктывкарская звонница скоро начнет принимать первых гостей

12 Янв. 2020 2020-01-12T16:10:21+03:00

Несмотря на финансовые проблемы, первый этаж, где будет концертный зал на 140 мест, уже готов

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Четыре года назад на территории Свято-Стефановского собора начали возводить звонницу. Несмотря на финансовые проблемы, первый этаж, где будет концертный зал на 140 мест, уже почти готов/ 13 января, как надеется руководство епархии, здесь примут первых гостей, пишет «Трибуна».

Секретарь Сыктывкарской епархии отец Филипп отметил, что это уникальное сооружение: «Когда все работы будут завершены, в столице Коми появится самая красивая электронная звонница (18 колоколов, 84 мелодии) в России».

Однако работы еще много. Православные продолжают собирать помощь. Посильную помощь просим перечислить на карточку Сбербанка № 4276280012294275.

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ИСТОЧНИК KP.RU