Сыктывкарская звонница скоро начнет принимать первых гостей
Четыре года назад на территории Свято-Стефановского собора начали возводить звонницу. Несмотря на финансовые проблемы, первый этаж, где будет концертный зал на 140 мест, уже почти готов/ 13 января, как надеется руководство епархии, здесь примут первых гостей, пишет «Трибуна».
Секретарь Сыктывкарской епархии отец Филипп отметил, что это уникальное сооружение: «Когда все работы будут завершены, в столице Коми появится самая красивая электронная звонница (18 колоколов, 84 мелодии) в России».
Однако работы еще много. Православные продолжают собирать помощь. Посильную помощь просим перечислить на карточку Сбербанка № 4276280012294275.
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ИСТОЧНИК KP.RU