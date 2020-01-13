В Москве пропал уроженец Коми
В Москве пропал уроженец Удорского района Коми. В последний раз 37-летний Сергей Пластинин связывался с родными 30 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Сергей Пластинин. Фото из группы "Лиза Алерт"
Заявление о пропаже удорчанина подала его мама в Усоргорске. Розыскное дело должны передать в Москву.
Особые примеры: смуглая кожа. Приметы: рост 167 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Во что был одет неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU