В Москве пропал уроженец Коми

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:59:03+03:00

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В Москве пропал уроженец Удорского района Коми. В последний раз 37-летний Сергей Пластинин связывался с родными 30 декабря. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Сергей Пластинин. Фото из группы "Лиза Алерт"

Заявление о пропаже удорчанина подала его мама в Усоргорске. Розыскное дело должны передать в Москву.

Особые примеры: смуглая кожа. Приметы: рост 167 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. Во что был одет неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU