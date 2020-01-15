2020-01-15T10:09:19+03:00
Общество

В детскую больницу Коми купили крутое оборудование для обследования детей с расстройствами мочеиспускания

Уродинамическая установка экспертного класса Solar URO стоит 5,5 млн рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото пресс-службы Минздрава КомиФото пресс-службы Минздрава Коми
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Аппаратура стоимостью 5,5 миллиона рублей закуплена на средства республиканского бюджета по поручению министра здравоохранения региона, пишет пресс-служба ведомства.

Уродинамическая установка поможет получить точную информацию о причинах нарушения мочеиспускания, установить правильный диагноз, выбрать эффективные методы лечения.

– Установка необходима для полноценного обследования детей с различными расстройствами мочеиспускания, в том числе с врожденными пороками. Проведение уродинамических исследований помогает выбрать наиболее эффективный способ не только лечения, но и реабилитации детей с нарушением функции нижних мочевых путей, в том числе для проведения высокотехнологической медицинской помощи детям с врожденными пороками мочеполовой системы, – отметил заведующий урологическми отделением, доктор медицинских наук Илья Каганцов.

Отделение урологии Республиканской детской клинической больницы является единственным в республике, где сегодня возможно проведение комплексного уродинамического исследования. Ежегодно в отделении проводится до 400 таких исследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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