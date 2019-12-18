В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-18T14:24:01+03:00

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В Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями поступил новый прибор. Аппарат под названием проточный цитофлуориметр был приобретен за счет бюджета региона. Покупка необходимого медицинского оборудования обошлась в 3,3 миллиона рублей.

Этот аппарат помогает врачам определять и отслеживать иммунный статус ВИЧ-инфицированных, оценивать состояние пациента, а также давать прогнозы течению заболевания и ставить развернутый диагноз. Кроме того, показания прибора позволяют контролировать эффективность антиретровирусной терапии, которую проходит ВИЧ-больной.

Данный прибор врачи Центра по профилактике и борьбе со СПИДом в первую очередь планируют использовать для определения иммунного статуса всех, кто состоит на учете по ВИЧ-инфекции в Коми.

– Каждому, кто состоит на учете, необходимо пройти обследование с использованием такого оборудования не менее двух раз в год. Без показаний цитофлуориметра невозможно обойтись врачу-инфекционисту, ведущему лечение ВИЧ-инфицированного пациента. Приобретение прибора тем более значимо, что Центр проводит исследования для всей республики, – отметила заведующая лабораторией клинической иммунологии Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Анастасия Седова.

Медицинский прибор под названием проточный цитофлуориметр поможет врачу поставить развернутый диагноз.

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ИСТОЧНИК KP.RU