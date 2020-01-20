Жительницы Сосногорска взяли призовые места на Олимпийских играх среди любителей

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:52:07+03:00

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Жительницы Сосногорска Алена Зорина и Галина Трубина взяли призовые места на Олимпийских играх среди любителей. Соревнования проходили в австрийском Инсбруке. Запись об этом опубликовал паблик «Сосногорск. Спорт».

- Зимние мировые игры мастеров собрали лучших из лучших спортсменов со всего мира. По словам Алены Зориной, эти соревнования были ее давней мечтой. Это была моя мечта! Несмотря на все, что было, мы сделали это! Но если честно, эта победа далась нелегко, - сказала жительница Сосногорска.

Призовые места сосногорские лыжницы взяли в разных категориях. Так, золотая и серебряная медаль у Алены, две «бронзы у Галины Трубиной». В эстафете наши спортсменки взяли бронзу.

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ИСТОЧНИК KP.RU