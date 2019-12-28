Дмитрий Алиев впервые стал чемпионом России по фигурному катанию

Фигурист из Коми Дмитрий Алиев впервые в своей карьере стал чемпионом России по фигурному катанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта республики.

По итогам короткой и произвольной программ Алиев занял первое место среди мужчин-одиночек на турнире в Красноярске. Это его первая полновесная победа на взрослом уровне. Он был серебряным призером ЧЕ-2018, но до сих пор не имел ни одной взрослой крупной золотой медали.

Алиев выразил надежду, что победа добавит ему уверенности в себе.

– Я умею всё делать. Главный вопрос - в себя поверить. Я хотел стать чемпионом России. Надеюсь, эта победа принесет мне уверенности, стержня, характера. Первый раз такие ощущения, странные эмоции. Знал, зачем сюда еду, на что способен. После не совсем успешной в целом, но успешной для меня произвольной я доволен, – сказал Алиев.

Спортсмен добавил, что по 10-балльной шкале свою короткую программу оценивает на семерку, а произвольную – «на вялую восьмерочку».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Алиев стал четвертым в финале Гран-При

Его похвалил олимпийский чемпион 2000 года (подробнее)